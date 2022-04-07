Spor Toto 1.Lig: Menemenspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Menemenspor ile İstanbulspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Menemenspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: MENEMENSPOR – İSTANBULSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Menemenspor ile İstanbulspor arasında oynanacak maç, 10 Nisan 2022 Pazar günü Menemen Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Mehmet Akıncık yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.