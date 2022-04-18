Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Menemenspor ile Kocaelispor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Menemenspor– Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevapları haberimizde...

SPOR TOTO 1 LİG: MENEMENSPOR – KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Menemenspor ile Kocaelispor arasındaki maç, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Menemen Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 18.00'da başlayacak.

Zorlu maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.