Spor Toto 1.Lig: Menemenspor- Tuzlaspor maçı canlı izle | Menemenspor- Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında Nasadoge Menemenspor ile Tuzlspor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Spor Toto 1.Lig: Menemenspor- Tuzlaspor maçı canlı izle | Menemenspor- Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Nasadoge Menemenspor ile Tuzalspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Menemenspor- Tuzlaspor maçı canlı izle | Menemenspor- Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
MENEMENSPOR- TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasında Nasadoge Menemenspor- Tuzlaspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Suat Güz yapıyor.
MENEMENSPOR- TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE
MENEMENSPOR- TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
MENEMENSPOR- TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
MENEMENSPOR İLK 11
1. BATUHAN AHMET ŞEN
3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL
11. AHMET SAĞAT
13. ABDOULAYE CISSE
21. ÖMER ŞAHBAŞ
27. TONI CORREIA GOMES
28. ABDULLAH AYDIN
37. KEREM PAYKOÇ
44. OĞUZHAN ÇAPAR
71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK
77. SİNAN AKGÖL
TUZLASPOR İLK 11
25. EMRE KOYUNCU
4. İSMAİL KONUK
5. RAJKO ROTMAN
7. AHMET YAZAR
14. LAMINE DIACK
15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH
30. ÇEKDAR ORHAN
48. ERHAN KARTAL
87. FERHAT ÖZTORUN
90. VEACESLAV POSMAC
93. KADEEM RAYMOND MATHURIN HARRIS