Spor Toto 1.Lig: Menemenspor- Tuzlaspor maçı canlı izle | Menemenspor- Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Nasadoge Menemenspor ile Tuzalspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Menemenspor- Tuzlaspor maçı canlı izle | Menemenspor- Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MENEMENSPOR- TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasında Nasadoge Menemenspor- Tuzlaspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Suat Güz yapıyor.

MENEMENSPOR- TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

MENEMENSPOR- TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MENEMENSPOR- TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MENEMENSPOR İLK 11

1. BATUHAN AHMET ŞEN

3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL

11. AHMET SAĞAT

13. ABDOULAYE CISSE

21. ÖMER ŞAHBAŞ

27. TONI CORREIA GOMES

28. ABDULLAH AYDIN

37. KEREM PAYKOÇ

44. OĞUZHAN ÇAPAR

71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK

77. SİNAN AKGÖL

TUZLASPOR İLK 11

25. EMRE KOYUNCU

4. İSMAİL KONUK

5. RAJKO ROTMAN

7. AHMET YAZAR

14. LAMINE DIACK

15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH

30. ÇEKDAR ORHAN

48. ERHAN KARTAL

87. FERHAT ÖZTORUN

90. VEACESLAV POSMAC

93. KADEEM RAYMOND MATHURIN HARRIS