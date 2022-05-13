Spor Toto 1.Lig: MKE Ankaragücü - Boluspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda MKE Ankaragücü ile Boluspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda MKE Ankaragücü– Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: MKE ANKARAGÜCÜ – BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki MKE Ankaragücü- Boluspor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Burak Cansız yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.