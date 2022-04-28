Spor Toto 1.Lig: MKE Ankaragücü - Samsunspor maçı canlı izle | Ankaragücü - Samsunspor maçı TRT Spor, TRT AVAZ canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Spor Toto 1.Lig: MKE Ankaragücü - Samsunspor maçı canlı izle | Ankaragücü - Samsunspor maçı TRT Spor, TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda MKE Ankaragücü ile Yılport Samsunspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için MKE Ankaragücü - Samsunspor maçı canlı izle | Ankaragücü - Samsunspor maçı TRT Spor, TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...
SPOR TOTO 1.LİG: MKE ANKARAGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki MKE Ankaragücü- Yılport Samsunspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Mert Güzenge yönetiyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Oğuz Kaan Çalışır yapıyor.
SPOR TOTO 1.LİG: MKE ANKARAGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
ANKARAGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR, TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla ve TRT Avaz'dan şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.
TRT Spor, Digiturk 86,D Smart 86,Kablo TV 133,Şifresiz 4A,Tivibu 85,Web ,Turkcell TV+ 70, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ANKARAGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ANKARAGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ANKARAGÜCÜ İLK 11
99. BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ
2. ERDEM ÖZGENÇ
55. YUSUF ABDİOĞLU
20. ALPEREN BABACAN
17. YASİN GÜRELER
5. ABDULLAH DURAK
14. İSHAK ÇAKMAK
92. AATIF CHAHECHOUHE
29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU
91. MEHMET MURAT UÇAR
7. KWABENA OWUSU
SAMSUNSPOR İLK 11
1. NURULLAH ASLAN
2. ALİ ÜLGEN
66. MELİH ALTIKULAÇ
88. OSMAN ÇELİK
4. YUNUS EMRE ÇİFT
55. HASAN KILIÇ
8. CİHAN KAHRAMAN
10. VUKAN SAVICEVIC
97. POLAT YALDIR
70. MORYKE FOFANA
9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES