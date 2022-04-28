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Spor Toto 1.Lig: MKE Ankaragücü - Yılport Samsunspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Yılport Samsunspor  karşı karşıya gelecek. MKE Ankaragücü - Yılport Samsunspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: MKE Ankaragücü - Yılport Samsunspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda MKE Ankaragücü ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda MKE Ankaragücü– İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG: MKE ANKARAGÜCÜ– YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki MKE Ankaragücü- Yılport Samsunspor  maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Oğuz Kaan Çalışır yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara gelecek. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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