Spor Toto 1.Lig: Nasadoge Menemenspor- Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Nasadoge Menemenspor ile Tuzalspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Nasadoge Menemenspor– Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: NASADOGE MENEMENSPOR – TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasında Nasadoge Menemenspor- Tuzlaspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Suat Güz yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara gelecek.