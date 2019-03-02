Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 1
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Osmanlıspor, evinde Gazişehir Gaziantep'e 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Osmanlıspor, evinde Gazişehir Gaziantep'e 1-0 mağlup oldu. Böylece Ankara ekibinin 12 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Yıldırım xx, Habib Tiryaki xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Caner xx, Sinan x (Beykan Şimşek dk. 56 x), Ayuk x (Gilles dk. 56 x), Burhan Eşer xx, Hasan xx, N'Diaye x, Muhammed x, Mertan xx (Galip dk. 67 x), Numan xx, Lumanza x
Yedekler: Abdulaziz, Atakan, Mehmet, Mathei
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Ahmet Kesim xx, Yalçın xx, Wanderson xx, Kerim xxx (Uğur dk. 88 ?), Segbefia xx (Kubilay dk. 79 ?), Oğulcan xx, Gökhan xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Oğuz xx, Moussa Sow xx (Kenan dk. 70 x)
Yedekler: Nihat, Poepon, Mücahit, Erhan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Kerim (dk. 14) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı Kartlar: Mertan, (Osmanlıspor), Kerim, Mehmet, Günay, Kerim (Gazişehir Gaziantep)
Kaynak: İHA
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