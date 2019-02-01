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Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Hakan Ceylan xx, İlker Takpak xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Caner xx (Beykan Şimşek dk. 76 xx), Sinan xxx, Ayuk xxx, Burhan xx (dk. 69 Todorovic x), Hasan x, N'Diaye x, Muhammed xx, Numan xx, Lumanza xx, Gueye x (Mertan dk. 64 xx)

Yedekler: Abdulaziz, Ali Eren, Galip, Mehmet Yiğit

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Balıkesirspor Baltok: Atilla xx, Cüneyt xxx, Nizamettin xx, Mehmet Boztepe xx (Rahmi dk. 81 ?), Kethevoma x (Muhammed Ali Doğan dk. 54 xx), Sedat xx, Okan x, A'Beka xx, Glumac xxx, Doğa x, Cumali xx

Yedekler: Vukovic, Asil, Serdar, Kağan, Celal

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: Sinan (dk. 40) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Karcemarskas, Mertan, Sinan (Osmanlıspor), Muhammed Ali Doğan, Cumali, Glumac (Balıkesirspor Baltok)

Kaynak: İHA

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