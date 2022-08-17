Spor Toto 1.Lig: Pendikspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 2.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Pendikspor ile Altay arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Pendikspor – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: PENDİKSPOR – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 2.haftasındaki Pendikspor - Altay maçı 21 Ağustos 2022 Pazar günü oynanacak. Zorlu müsabaka saat 17.00'da başlayacak.

Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.