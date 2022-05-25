Spor Toto 1.Lig Play  Off : Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de Play Off heyecanı başladı. Bu kapsamda Erzurumspor ile İstanbulspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda “Erzurumspor– İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: ERZURUMSPOR – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’de futbol heyecanı Play Of Erzurumspor- İstanbulspor maçı 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 18.30'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Serkan Olgucan yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 ve Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.