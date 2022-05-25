Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Üs bölgesine taciz ateşi açıldı! Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olduAhmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiaları için olay sözler: "Bir karar ver arkadaş, hangisini yapacak bu adamlar?"Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Yatırımcılar servetine servet katacak! İşte güncel altın fiyatlarıGünlük burç yorumları 26 Mayıs Perşembe 2022 | Aslanlar, rüzgarı arkanıza aldınız! Kovalar, şeytanın bacağı kırıldı!Sivasspor- Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?26 Mayıs 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıİstanbul'da 74 kişilik çeteye şafak vakti operasyonu! Birden fazla suça karışmışlarResmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonlarındaki TRT bandrol ücretinde değişikliğe gidildi! Sosyal medyada gündem oldu!Spor Toto 1. Lig Play Off: Eyüpspor 1 - 0 Bandırmaspor | Maç sonucuAkaryakıta zam geldi! LPG Otogaz fiyatı cep yakacak!
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Spor Toto 1. Lig Play Off: Eyüpspor 1 - 0 Bandırmaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig Play Off: Eyüpspor 1 - 0 Bandırmaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'te Play Off ilk maçında Bandırmaspor'u konuk eden Eyüpspor mücadeleyi 1-0 kazandı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 49.dakikada Taşkın İlter kaydetti.

Spor Toto 1. Lig Play Off: Eyüpspor 1 - 0 Bandırmaspor | Maç sonucu

33. dakikada savunma arkasına sarkan Osmajic’in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı şutta top uzak direğin yanından dışarı gitti.

48. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Taşkın’ın şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza yayı içinden çektiği şutta kaleci Gökhan sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Spor Toto 1. Lig Play Off: Eyüpspor 1 - 0 Bandırmaspor | Maç sonucu

49. dakikada Ahmed Ildız’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte iyi yükselen Taşkın İlter kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada sol taraftan açılan ortayı savunma uzaklaştırırken, topu önünde bulan Timur’un ceza yayı önünden çektiği şut üstten dışarı gitti.

78. dakikada Ahmed Ildız’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Mulumba, Oğulcan Çağlayan’a yaptığı faul sonrası topa vurduğu için hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart gösterildi. Maçın 28. dakikasında sarı kartı bulunan Mulumba, ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

89. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Osmajic, Mezague’yi çalımlayarak sol ayağıyla çektiği şutta top kaleci Çağlar’da kaldı.

Spor Toto 1. Lig Play Off: Eyüpspor 1 - 0 Bandırmaspor | Maç sonucu

Stat: Eyüp

Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Erdem Bayık

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Mezague, Dibba, Timur Temeltaş, Rodrigues (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Taşkın İlter (Dk. 82 Mikail Okyar), Thill (Dk. 40 Ahmet Ildız), Bülent Uzun, Sekidika (Dk. 82 Umut Bulut), Cenk Ahmet Alkılıç

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Keny, Okan Alkan (Dk. 68 Cüneyt Köz), Mehmet Özcan (Dk. 78 Akabueze), Landel (Dk. 59 Beykan Şimşek), Caner Cavlun, Osmajic

Gol: Dk. 49 Taşkın İlter (Eyüpspor)

Kırmızı Kart: Dk. 84 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Rodrigues, Dk. 32. Taşkın İlter, Dk. 54 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 66 Timur Temeltaş (Eyüpspor), Dk. 26 Okan Alkan, Dk. 73 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

AA- İHA

Spor Toto 1. Lig Play Off: Eyüpspor 1 - 0 Bandırmaspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT