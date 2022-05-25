Spor Toto 1. Lig Play Off: Eyüpspor 1 - 0 Bandırmaspor | Maç sonucu

33. dakikada savunma arkasına sarkan Osmajic’in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı şutta top uzak direğin yanından dışarı gitti.

48. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Taşkın’ın şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza yayı içinden çektiği şutta kaleci Gökhan sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

49. dakikada Ahmed Ildız’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte iyi yükselen Taşkın İlter kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada sol taraftan açılan ortayı savunma uzaklaştırırken, topu önünde bulan Timur’un ceza yayı önünden çektiği şut üstten dışarı gitti.

78. dakikada Ahmed Ildız’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Mulumba, Oğulcan Çağlayan’a yaptığı faul sonrası topa vurduğu için hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kart gösterildi. Maçın 28. dakikasında sarı kartı bulunan Mulumba, ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

89. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Osmajic, Mezague’yi çalımlayarak sol ayağıyla çektiği şutta top kaleci Çağlar’da kaldı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Erdem Bayık

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Mezague, Dibba, Timur Temeltaş, Rodrigues (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Taşkın İlter (Dk. 82 Mikail Okyar), Thill (Dk. 40 Ahmet Ildız), Bülent Uzun, Sekidika (Dk. 82 Umut Bulut), Cenk Ahmet Alkılıç

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Kerim Avcı (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Keny, Okan Alkan (Dk. 68 Cüneyt Köz), Mehmet Özcan (Dk. 78 Akabueze), Landel (Dk. 59 Beykan Şimşek), Caner Cavlun, Osmajic

Gol: Dk. 49 Taşkın İlter (Eyüpspor)

Kırmızı Kart: Dk. 84 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Rodrigues, Dk. 32. Taşkın İlter, Dk. 54 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 66 Timur Temeltaş (Eyüpspor), Dk. 26 Okan Alkan, Dk. 73 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

AA- İHA