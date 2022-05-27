Spor Toto 1.Lig Play Off: Eyüpspor - Bandırmaspor maçı canlı izle | Eyüpspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig’de Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren Eyüpspor ile Bandırmaspor rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Spor Toto 1.Lig Play Off: Eyüpspor - Bandırmaspor maçı canlı izle | Eyüpspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de sezonun sona ermesi sonrası Süper Lig’e yükselen son takım olmak için mücadele eden 4 takım arasındaki Play Off maçları sürüyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Bandırmaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda maçı izlemek isteyenler için Eyüpspor - Bandırmaspor maçı canlı izle | Eyüpspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig Play Off maçları kapsamında Eyüpspor - Bandırmaspor arasındaki rövanş maçı 29 Mayıs 2022 Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 15.30'da başlayan maçı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Samet Çiçek yapıyor.
EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE
EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig Play Off maçları kapsamında Eyüpspor - Bandırmaspor arasındaki rövanş mücadelesi, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 ve BeIN Sports kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Öte yandan ilk maçı Eyüpspor, 1- 0 kazanmıştı.
EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BANDIRMASPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
5. ALPAY KOLDAŞ
4. LOKMAN GÖR
22. CANER CAVLUN
12. OKAN ALKAN
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
14. MEHMET ÖZCAN
10. KERİM AVCI
33. LEVENT AYÇİÇEK
11. PHILIPPE PAULIN KENY
30. MILUTIN OSMAJIC
EYÜPSPOR İLK 11
25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA
4. YALÇIN KILINÇ
5. MELONTSA TEDDY WILLIAM MEZAGUE
11. PA AMAT DIBBA
23. TİMUR TEMELTAŞ
27. GERSON LEAL RODRIGUES GEOUVEIA
28. TAŞKIN İLTER
66. AHMED ILDIZ
53. BÜLENT UZUN
21. OĞULCAN ÇAĞLAYAN
99. CENK AHMET ALKILIÇ