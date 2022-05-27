Spor Toto 1.Lig Play Off: Eyüpspor - Bandırmaspor maçı canlı izle | Eyüpspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de sezonun sona ermesi sonrası Süper Lig’e yükselen son takım olmak için mücadele eden 4 takım arasındaki Play Off maçları sürüyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Bandırmaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda maçı izlemek isteyenler için Eyüpspor - Bandırmaspor maçı canlı izle | Eyüpspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig Play Off maçları kapsamında Eyüpspor - Bandırmaspor arasındaki rövanş maçı 29 Mayıs 2022 Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 15.30'da başlayan maçı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Samet Çiçek yapıyor.

EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig Play Off maçları kapsamında Eyüpspor - Bandırmaspor arasındaki rövanş mücadelesi, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 ve BeIN Sports kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Öte yandan ilk maçı Eyüpspor, 1- 0 kazanmıştı.

EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BANDIRMASPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

5. ALPAY KOLDAŞ

4. LOKMAN GÖR

22. CANER CAVLUN

12. OKAN ALKAN

16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL

14. MEHMET ÖZCAN

10. KERİM AVCI

33. LEVENT AYÇİÇEK

11. PHILIPPE PAULIN KENY

30. MILUTIN OSMAJIC

EYÜPSPOR İLK 11

25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA

4. YALÇIN KILINÇ

5. MELONTSA TEDDY WILLIAM MEZAGUE

11. PA AMAT DIBBA

23. TİMUR TEMELTAŞ

27. GERSON LEAL RODRIGUES GEOUVEIA

28. TAŞKIN İLTER

66. AHMED ILDIZ

53. BÜLENT UZUN

21. OĞULCAN ÇAĞLAYAN

99. CENK AHMET ALKILIÇ