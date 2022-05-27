Spor Toto 1.Lig Play Off: Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de sezonun sona ermesi sonrası Süper Lig’e yükselen son takım olmak için mücadele eden 4 takım arasındaki Play Off maçları sürüyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Eyüpspor – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG PLAY OFF: EYÜPSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig Play Off maçları kapsamında Eyüpspor - Bandırmaspor arasındaki rövanş maçı 29 Mayıs 2022 Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 ve BeIN Sports kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Öte yandan ilk maçı Eyüpspor, 1- 0 kazanmıştı.