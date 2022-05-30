Spor Toto 1.Lig Play Off finali: Bandırmaspor -İstanbulspor maçı canlı izle | İstanbulspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig Play Off yarı final serisinin tamamlanmasının ardından Eyüspor'u geçen Bandırmaspor ile Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor, final müsabakasında karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Bandırmaspor -İstanbulspor maçı canlı izle | İstanbulspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BANDIRMASPOR -İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig Play Off finalinde Bandırmaspor - İstanbulspor arasındaki maç, 2 Haziran 2022 Perşembe günü oynanıyor. Kocaeli Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor.

BANDIRMASPOR -İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

İSTANBULSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final maçı TRT Spor kanalından şifresiz Bein Sports 1 ve Bein Sports Max 1 kanalından şifreli olarak ekrana geliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bandırmaspor-İstanbulspor Maçı Bein Sports Max 1 Canlı İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSTANBULSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ