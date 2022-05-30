Spor Toto 1.Lig Play Off finali: Bandırmaspor -İstanbulspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig Play Off yarı final serisinin tamamlanmasının ardından Eyüspor'u geçen Bandırmaspor ile Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor, final müsabakasında karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bandırmaspor –İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG PLAY OFF FİNAL: BANDIRMASPOR – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig Play Off finalinde Bandırmaspor - İstanbulspor arasında oynanacak olan maç, 2 Haziran 2022 Perşembe günü oynanacak. Maçın hangi stadyumda ve saatte oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.