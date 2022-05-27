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Spor Toto 1.Lig Play Off: İstanbulspor 0- 1 Erzurumspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig’de Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren  İstanbulspor ile Erzurumspor Play Off maçları kapsamında rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. Erzurumspor mücadeleyi 1-0 kazanmasına karşın ilk mücadeleyi 4-2 kazanan İstanbulspor finale yükselen taraf oldu.

Spor Toto 1.Lig Play Off: İstanbulspor 0- 1 Erzurumspor | Maç sonucu

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan (Dk. 76 Muhammer Sarıkaya), Rroca, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 88 Tuncer Duhan Aksu), Ethemi (Dk. 50 Kağan Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 76 Emir Gültekin)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Süleyman Koç), Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Estrela (Dk. 81 Shala), Gökhan Alsan (Dk. 70 Batuhan Artarslan), Olanare (Dk. 58 Malle), Novikovas, Emircan Altıntaş (Dk. 70 Hasek) , Eren Tozlu

Gol: Dk. 87 Novikovas (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Ali Yaşar (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ferhat Yazgan, Dk. 44 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 45+4 Eren Tozlu, Dk. 66 Mücahit Albayrak, Dk. 82 Batuhan Artarslan, Dk. 90+8 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Bu sonuçla deplasmanda ilk maçı 4-2 kazanan İstanbulspor, adını finale yazdırdı ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'un rakibi oldu.

Spor Toto 1.Lig Play Off: İstanbulspor 0- 1 Erzurumspor | Maç sonucu Spor Toto 1.Lig Play Off: İstanbulspor 0- 1 Erzurumspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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