Spor Toto 1.Lig Play Off: İstanbulspor 0- 1 Erzurumspor | Maç sonucu Spor Toto 1.Lig’de Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren İstanbulspor ile Erzurumspor Play Off maçları kapsamında rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. Erzurumspor mücadeleyi 1-0 kazanmasına karşın ilk mücadeleyi 4-2 kazanan İstanbulspor finale yükselen taraf oldu.

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Stat: Necmi Kadıoğlu Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan (Dk. 76 Muhammer Sarıkaya), Rroca, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 88 Tuncer Duhan Aksu), Ethemi (Dk. 50 Kağan Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 76 Emir Gültekin) Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Süleyman Koç), Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Estrela (Dk. 81 Shala), Gökhan Alsan (Dk. 70 Batuhan Artarslan), Olanare (Dk. 58 Malle), Novikovas, Emircan Altıntaş (Dk. 70 Hasek) , Eren Tozlu Gol: Dk. 87 Novikovas (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Kırmızı kart: Dk. 85 Ali Yaşar (İstanbulspor) Sarı kartlar: Dk. 38 Ferhat Yazgan, Dk. 44 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 45+4 Eren Tozlu, Dk. 66 Mücahit Albayrak, Dk. 82 Batuhan Artarslan, Dk. 90+8 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Bu sonuçla deplasmanda ilk maçı 4-2 kazanan İstanbulspor, adını finale yazdırdı ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'un rakibi oldu. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri