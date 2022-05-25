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Spor Toto 1.Lig Play Off : Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'te Play Off maçları kapsamında Eyüpspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Eyüpspor- Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig Play Off : Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR TOTO 1 LİG: EYÜPSPOR – BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’de futbol heyecanı Play Of  Eyüpspor- Bandırmaspor maçı 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Eyüp Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Erdem Bayık yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1, BeIN Sports HD1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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