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  3. Spor Toto 1. Lig Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Bandırmaspor mücadeleyi 2-1 galip tamamladı. Bandırmaspor'un golleri 37. dakikada Kerim Avcı ve 90+1'de Kenny'den gelirken; Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golü 17. dakikada Olanare'den geldi.

Spor Toto 1. Lig Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Kapluhan, Bersan Duran

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 64 Alpay Koldaş), Kerim Avcı (Dk. 82 Abdullah Balıkçı), Kenny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel (Dk. 64 Beykan Şimşek), Doğan Can Davas (Dk. 82 Pucko), Caner Cavlun

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mustafa Akbaş (Dk. 86 Fırat Şaşı), Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 36 Oltan Karakullukçu), Ahmet Canbaz (Dk. 60 Alican Özfesli), Novikovas, Olanare, Hasek, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu, Mücahit Albayrak, Lameira

Goller: Dk. 37 Kerim Avcı, Dk. 90+1 Kenny (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 17 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Dk. 41 Mehmet Özcan, Dk. 67 Caner Cavlun, Dk. 82 Okan Alkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 66 Eren Tozlu, Dk. 87 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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