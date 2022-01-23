Spor Toto 1. Lig Royal Hastanesi Bandırmaspor – BB Erzurumspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Bandırmaspor mücadeleyi 2-1 galip tamamladı. Bandırmaspor'un golleri 37. dakikada Kerim Avcı ve 90+1'de Kenny'den gelirken; Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golü 17. dakikada Olanare'den geldi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Kapluhan, Bersan Duran
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 64 Alpay Koldaş), Kerim Avcı (Dk. 82 Abdullah Balıkçı), Kenny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel (Dk. 64 Beykan Şimşek), Doğan Can Davas (Dk. 82 Pucko), Caner Cavlun
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mustafa Akbaş (Dk. 86 Fırat Şaşı), Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 36 Oltan Karakullukçu), Ahmet Canbaz (Dk. 60 Alican Özfesli), Novikovas, Olanare, Hasek, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu, Mücahit Albayrak, Lameira
Goller: Dk. 37 Kerim Avcı, Dk. 90+1 Kenny (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 17 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Dk. 41 Mehmet Özcan, Dk. 67 Caner Cavlun, Dk. 82 Okan Alkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 66 Eren Tozlu, Dk. 87 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)