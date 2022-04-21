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Spor Toto 1.Lig: Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Samsunspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Samsunspor ile Altınordu arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Samsunspor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG: SAMSUNSPOR – ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Samsunspor - Altınordu maçı 25 Nisan 2022 Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimiz eklenecektir. 

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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