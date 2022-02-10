Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Samsunspor ile Bursaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Samsunspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: SAMSUNSPOR – BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Bursaspor maçı 11 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: SAMSUNSPOR – BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Bursaspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: SAMSUNSPOR – BURSASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Bursaspor maçını hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ayberk Demirbaş görev alacak.