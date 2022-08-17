Spor Toto 1.Lig: Samsunspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 2.hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Samsunspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Samsunspor – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: SAMSUNSPOR – EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 2.haftasındaki Samsunspor - Eyüpspor maçı 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.