Spor Toto 1.Lig: Samsunspor- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Samsunspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Samsunspor– Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: SAMSUNSPOR– EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Samsunspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç, 17 Nisan 2022 Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Maçı hakem Adem Cinek yönetecek. Cinek'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Anıl Usta yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.