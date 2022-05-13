Spor Toto 1.Lig: Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Samsunspor– İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: SAMSUNSPOR– İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasında Samsunspor- İstanbulspor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.