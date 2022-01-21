Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Samsunspor ile Kocaelispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Samsunspor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: SAMSUNSPOR – KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Kocaelispor maçı 21 Ocak 2022 Cuma bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak

SPOR TOTO SÜPER LİG: SAMSUNSPOR – KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Kocaelispor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: SAMSUNSPOR – KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Kocaelispor maçını hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Şevket Teker görev alacak.