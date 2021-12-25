Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Tuzlaspor maçı canlı izle | Samsunspor – Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’de 19.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Samsunspor ile Tuzlaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Samsunspor – Tuzlaspor maçı canlı izle | Samsunspor – Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

SAMSUNSPOR – TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig’in 19.haftasında Samsunspor ile Tuzlaspor arasında oynanan maç, 26 Aralık 2021 Pazar günü Ümraniye Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Suat Göz yapıyor.

SAMSUNSPOR – TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

SAMSUNSPOR – TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 19.haftasında Samsunspor ile Tuzlaspor arasında oynanan maç, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli, TRT Spor’dan şifresiz olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR – TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SAMSUNSPOR – TUZLASPOR MAÇI MAÇI İLK 11'LERİ