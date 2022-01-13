Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Altınordu karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Tuzlaspor – Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: TUZLASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor - Altınordu maçı 16 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: TUZLASPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor - Altınordu maçı TRT Avaz kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: TUZLASPOR – ALTINORDU MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor - Altınordu maçını hakem Ahmet Cinek yönetecek. Cinek'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Cem Özbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Eren Gökmen görev alacak.