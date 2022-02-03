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Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı canlı izle | Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Tuzlaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı canlı izle | Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...

Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı canlı izle | Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde maçı izlemek isteyenler için Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı canlı izle | Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik...

SPOR TOTO 1. LİG: TUZLASPOR– BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1. Lig'in  23.haftasında Tuzlaspor ile Balıkesirspor arasında oynanan maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Onur Coşkunses yönetiyor.  Coşkunses'in yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Ali Can Alp yapıyor. 

SPOR TOTO 1. LİG: TUZLASPOR– BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE 

TUZLASPOR– BALIKESİRSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Tuzlaspor ile Balıkesirspor arasındaki zorlu mücadele BeIN Max 2 kanalından şifreli, TRT AVAZ kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor. 

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TUZLASPOR– BALIKESİRSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TUZLASPOR - BALIKESİRSPOR İLK 11

TUZLASPOR  İLK 11
76. ZVONIMIR MIKULIC
5. RAJKO ROTMAN
6. AYKUT ÇEVİKER
15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH
17. SAMET ASATEKİN
14. LAMINE DIACK
52. TAYFUN AYDOĞAN
96. SEDAT ŞAHİNTÜRK
87. FERHAT ÖZTORUN
90. VEACESLAV POSMAC
99. ONAT KUTAY KURT

BALIKESİRSPOR İLK 11

19. ATİLLA ÖZMEN
5. SEDAT DURSUN
35. BATUHAN İŞÇİLER
6. DOĞA İŞERİ
2. ERDEM GÖKÇE
14. BOSSE ADAM CEDRIC KORE
90. FOXI KETHEVOAMA
20. ABRAHAM NNAMDI NWANKWO
63. İBRAHİM HALİL ÇOLAK
18. MAHATMA OSUMANU OTOO
10. ANIL TAŞDEMİR

Bölge Gündem Editör Ekibi
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