Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı canlı izle | Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde maçı izlemek isteyenler için Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı canlı izle | Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik...

SPOR TOTO 1. LİG: TUZLASPOR– BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Tuzlaspor ile Balıkesirspor arasında oynanan maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Onur Coşkunses yönetiyor. Coşkunses'in yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Ali Can Alp yapıyor.

SPOR TOTO 1. LİG: TUZLASPOR– BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

TUZLASPOR– BALIKESİRSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Tuzlaspor ile Balıkesirspor arasındaki zorlu mücadele BeIN Max 2 kanalından şifreli, TRT AVAZ kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TUZLASPOR– BALIKESİRSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TUZLASPOR - BALIKESİRSPOR İLK 11

TUZLASPOR İLK 11

76. ZVONIMIR MIKULIC

5. RAJKO ROTMAN

6. AYKUT ÇEVİKER

15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH

17. SAMET ASATEKİN

14. LAMINE DIACK

52. TAYFUN AYDOĞAN

96. SEDAT ŞAHİNTÜRK

87. FERHAT ÖZTORUN

90. VEACESLAV POSMAC

99. ONAT KUTAY KURT

BALIKESİRSPOR İLK 11

19. ATİLLA ÖZMEN

5. SEDAT DURSUN

35. BATUHAN İŞÇİLER

6. DOĞA İŞERİ

2. ERDEM GÖKÇE

14. BOSSE ADAM CEDRIC KORE

90. FOXI KETHEVOAMA

20. ABRAHAM NNAMDI NWANKWO

63. İBRAHİM HALİL ÇOLAK

18. MAHATMA OSUMANU OTOO

10. ANIL TAŞDEMİR