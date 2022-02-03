Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: TUZLASPOR– BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında 23.haftasında Tuzlaspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Onur Coşkunses yönetecek. Aydın Coşkunses'in ise Bersan Duran ve Ali Can Alp yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Max 2 kanalından şifreli, TRT AVAZ kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.