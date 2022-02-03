Son dakika! Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!Güladin isminin anlamı nedir, Güladin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çetinel isminin anlamı nedir, Çetinel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Spor Toto 1. Lig: Bursaspor– Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sır gibi saklanıyordu! Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızları Khai ilk kez görüntülendi! "Hık demiş annesinin burnundan düşmüş"İşletme Elektronik Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSpor Toto 1. Lig: Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yunan Sahil Güvenliği, Uluslararası suları sahiplendi! Türk balıkçı Yunanlara böyle ayar verdi!Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Regaib kandili mesajları 2022 | En güzel, dualı, hadisli, resimli Regaip Kandili mesajları 2022
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Tuzlaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Peki Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda  Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1. LİG: TUZLASPOR– BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig'in  23.haftasında 23.haftasında  Tuzlaspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak. 

Zorlu maçı hakem Onur Coşkunses yönetecek. Aydın Coşkunses'in ise Bersan Duran ve Ali Can Alp yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Max 2 kanalından şifreli, TRT AVAZ kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. 

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT