Spor Toto 1.Lig: Tuzlaspor- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 36.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Tuzlaspor– Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: TUZLASPOR – EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 36.haftasındaki Tuzlaspor- Eyüpspor maçı 8 Mayıs 2022 Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Gökmen Baltacı yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports beIN Connect, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports beIN Connect, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.