Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Manisa FK arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Tuzlaspor – Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: TUZLASPOR – MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor ile Manisa FK arasında oynanacak maç 19 Aralık 2021 Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik’in yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Murat Şener yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports Max 2 kanalından şifreli TRT Avaz’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 189, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.