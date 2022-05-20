Spor Toto 1.Lig: Tuzlaspor - Samsunspor maçı canlı izle | Tuzlaspor - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son buluyor. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Samsunspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Tuzlaspor - Samsunspor maçı canlı izle | Tuzlaspor - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

TUZLASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Tuzlaspor - Samsunspor maçı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Eyüp Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan maçı hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor. Turtay'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Hüseyin Aylak yapıyor.

TUZLASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

TUZLASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Tuzlaspor - Samsunspor maçı Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sports Max 1, kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TUZLASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TUZLASPOR İLK 11

67. HURŞİT GÖRKEM DEMİRYÜREK

28. UMUT CAN KANBER

33. GÖKHAN AKKAN

18. İBRAHİM HALİL AKSU

42. MEHMET COŞKUN

14. LAMINE DIACK

35. FATİH SAFRAN

52. TAYFUN AYDOĞAN

37. ÖMER GÜL

99. ONAT KUTAY KURT

49. MAHSUM ŞARLİ

SAMSUNSPOR İLK 11

26. ALP TUTAR

2. ALİ ÜLGEN

44. BERK TAŞKIN

28. SONER GÖNÜL

3. HÜSEYİN ÖZTÜRK

8. CİHAN KAHRAMAN

66. MELİH ALTIKULAÇ

20. MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI

97. POLAT YALDIR

70. MORYKE FOFANA

9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES