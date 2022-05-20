Spor Toto 1.Lig: Tuzlaspor - Samsunspor maçı canlı izle | Tuzlaspor - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 38. hafta maçında Tuzlaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Spor Toto 1.Lig: Tuzlaspor - Samsunspor maçı canlı izle | Tuzlaspor - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son buluyor. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Samsunspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Tuzlaspor - Samsunspor maçı canlı izle | Tuzlaspor - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
TUZLASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Tuzlaspor - Samsunspor maçı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Eyüp Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan maçı hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor. Turtay'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Hüseyin Aylak yapıyor.
TUZLASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
TUZLASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Tuzlaspor - Samsunspor maçı Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sports Max 1, kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
TUZLASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
TUZLASPOR İLK 11
67. HURŞİT GÖRKEM DEMİRYÜREK
28. UMUT CAN KANBER
33. GÖKHAN AKKAN
18. İBRAHİM HALİL AKSU
42. MEHMET COŞKUN
14. LAMINE DIACK
35. FATİH SAFRAN
52. TAYFUN AYDOĞAN
37. ÖMER GÜL
99. ONAT KUTAY KURT
49. MAHSUM ŞARLİ
SAMSUNSPOR İLK 11
26. ALP TUTAR
2. ALİ ÜLGEN
44. BERK TAŞKIN
28. SONER GÖNÜL
3. HÜSEYİN ÖZTÜRK
8. CİHAN KAHRAMAN
66. MELİH ALTIKULAÇ
20. MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI
97. POLAT YALDIR
70. MORYKE FOFANA
9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES