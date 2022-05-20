Spor Toto 1.Lig: Tuzlaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son bulacak. Bu kapsamda Tuzlaspor ile Samsunspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Tuzlaspor – Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: TUZLASPOR – SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Tuzlaspor - Samsunspor maçı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Eyüp Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 17.00'da başlayacak.

Mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Hüseyin Aylak yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sports Max 1, kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.