Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor 1– 0 Kocaelispor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor evinde konuk ettiği Kocaelispor'u Napoleoni'nin 90+2.dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek ligdeki liderliğini sürdürdü.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Yasin Kol, Murat Şener, Murat Temel
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Mrsic (Dk. 65 Oğuz Gürbulak), Onur Ayık (Dk. 88 Muammer Denizhan Taşkan), Camara (Dk. 72 Napoleoni), Bammou (Dk. 74 Del Valle)
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş, Diogo, Musa Nizam, Atila Turan, Mandjeck, Omolo (Dk. 27 Alpay Çelebi), Yiğit Ali Bayrak, Benhur Keser, Diop, Pereira
Gol: Dk. 90+1 Napoleoni (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Omolo, Dk. 44 Benhur Keser, Dk. 88 Pereira, Dk. 90 Atila Turan (Kocaelispor), Dk. 48 Mrsic, Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
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