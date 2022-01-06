Son dakika | Bakan Akar açıkladı: 2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira oldu2022 Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910803Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK 3– 1 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özetiCumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: Enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız2022 İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2030109368 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 8 Ocak 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıSpor Toto 1. Lig: Adanaspor – Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiSpor Toto Süper Lig: Alanyaspor – Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiSpor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Hatayspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linkiSpor Toto 1. Lig: Bandırmaspor 3–4 Denizlispor | Maç sonucu, özeti
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor 1– 0 Kocaelispor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor 1– 0 Kocaelispor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor evinde konuk ettiği Kocaelispor'u Napoleoni'nin 90+2.dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek ligdeki liderliğini sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor 1– 0 Kocaelispor | Maç sonucu, özeti

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Yasin Kol, Murat Şener, Murat Temel

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Mrsic (Dk. 65 Oğuz Gürbulak), Onur Ayık (Dk. 88 Muammer Denizhan Taşkan), Camara (Dk. 72 Napoleoni), Bammou (Dk. 74 Del Valle)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş, Diogo, Musa Nizam, Atila Turan, Mandjeck, Omolo (Dk. 27 Alpay Çelebi), Yiğit Ali Bayrak, Benhur Keser, Diop, Pereira

Gol: Dk. 90+1 Napoleoni (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Omolo, Dk. 44 Benhur Keser, Dk. 88 Pereira, Dk. 90 Atila Turan (Kocaelispor), Dk. 48 Mrsic, Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Ümraniyespor - Kocaelispor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor 1– 0 Kocaelispor | Maç sonucu, özeti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT