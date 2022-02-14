Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Adanaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Ümraniyespor – Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ÜMRANİYESPOR – ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – Adanaspor maçı 17 Şubat 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ÜMRANİYESPOR – ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – Adanaspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ÜMRANİYESPOR – ADANASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – Adanaspor maçını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Turan ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Akdağ görev alacak.