Spor Toto 1.Lig: Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı canlı izle | Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı canlı izle | Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Balıkesirspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bereket Sigorta Ümraniyespor– Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Bereket Sigorta Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Tarık Güldal yönetiyor. Güldal'ın yardımcılıklarını Adem Şahan ve Mahmut Güler yapıyor.
ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE
ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ÜMRANİYESPOR İLK 11
35. BURAK ÖĞÜR
2. AVDIJA VRSAJEVIC
5. ALİM ÖZTÜRK
20. OĞUZ GÜRBULAK
10. YACINE BAMMOU
11. ONUR AYIK
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN
41. KARTAL KAYRA YILMAZ
44. TOMISLAV GLUMAC
97. FARUK CAN GENÇ
BALIKESİRSPOR İLK 11
26. YASİN YİĞİT BERBER
5. SEDAT DURSUN
35. BATUHAN İŞÇİLER
22. AYBERK KAYGISIZ
4. ALPEREN ERDİNÇ
16. BERK TOSUN
77. BEDİRHAN KOLKOPARAN
33. GÜNEY ÇELİK KELEŞ
27. OLTION BILALLI
39. HÜSEYİN KARABEY
61. HASAN CAN BİNGÜL