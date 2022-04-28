Gezi Parkı eylemlerinde cinsiyeti belli olmayan LGBT'lilerden Türk polisine alçak saldırı! "Tepemize çıktılar"Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu için ilk kez bu kadar ağır konuştu! Her cümlesi ayrı deprem etkisi!Spor Toto 1.Lig: MKE Ankaragücü - Samsunspor maçı canlı izle | Ankaragücü - Samsunspor maçı TRT Spor, TRT AVAZ canlı yayın izle linkiSpor Toto 1.Lig: Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı canlı izle | Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiAltaş Denizlispor-Gençlerbirliği maçı canlı izle | Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSpor Toto 1.Lig: Erzurumspor- Kocaelispor maçı canlı izle |Erzurumspor- Kocaelispor maçı TRT Spor, TRT Türk canlı yayın izle linkiSpor Toto 1.Lig: Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSpor Toto 1.Lig: Adanaspor- Beypiliç Boluspor canlı izle | Adanaspor-Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSpor Toto 1.Lig: Menemenspor- Tuzlaspor maçı canlı izle | Menemenspor- Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSpor Toto 1.Lig: Eyüpspor- İstanbulspor maçı canlı izle | Eyüpspor- İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Spor Toto 1.Lig: Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı canlı izle | Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig: Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı canlı izle | Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı canlı izle | Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Spor Toto 1.Lig: Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı canlı izle | Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Balıkesirspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bereket Sigorta Ümraniyespor– Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Bereket Sigorta Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Tarık Güldal yönetiyor. Güldal'ın yardımcılıklarını Adem Şahan ve Mahmut Güler yapıyor.

ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÜMRANİYESPOR İLK 11

35. BURAK ÖĞÜR
2. AVDIJA VRSAJEVIC
5. ALİM ÖZTÜRK
20. OĞUZ GÜRBULAK
10. YACINE BAMMOU
11. ONUR AYIK
28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ
40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN
41. KARTAL KAYRA YILMAZ
44. TOMISLAV GLUMAC
97. FARUK CAN GENÇ

BALIKESİRSPOR İLK 11

26. YASİN YİĞİT BERBER
5. SEDAT DURSUN
35. BATUHAN İŞÇİLER
22. AYBERK KAYGISIZ
4. ALPEREN ERDİNÇ
16. BERK TOSUN
77. BEDİRHAN KOLKOPARAN
33. GÜNEY ÇELİK KELEŞ
27. OLTION BILALLI
39. HÜSEYİN KARABEY
61. HASAN CAN BİNGÜL

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT