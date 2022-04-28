Spor Toto 1.Lig: Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı canlı izle | Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Balıkesirspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bereket Sigorta Ümraniyespor– Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Bereket Sigorta Ümraniyespor- Balıkesirspor maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Tarık Güldal yönetiyor. Güldal'ın yardımcılıklarını Adem Şahan ve Mahmut Güler yapıyor.

ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÜMRANİYESPOR İLK 11

35. BURAK ÖĞÜR

2. AVDIJA VRSAJEVIC

5. ALİM ÖZTÜRK

20. OĞUZ GÜRBULAK

10. YACINE BAMMOU

11. ONUR AYIK

28. YONATHAN ALEXANDER DEL VALLE RODRIGUEZ

40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN

41. KARTAL KAYRA YILMAZ

44. TOMISLAV GLUMAC

97. FARUK CAN GENÇ

BALIKESİRSPOR İLK 11

26. YASİN YİĞİT BERBER

5. SEDAT DURSUN

35. BATUHAN İŞÇİLER

22. AYBERK KAYGISIZ

4. ALPEREN ERDİNÇ

16. BERK TOSUN

77. BEDİRHAN KOLKOPARAN

33. GÜNEY ÇELİK KELEŞ

27. OLTION BILALLI

39. HÜSEYİN KARABEY

61. HASAN CAN BİNGÜL