Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ümraniyespor ile BB Erzurumspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Ümraniyespor – BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ÜMRANİYESPOR – ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – BB Erzurumspor maçı 13 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ÜMRANİYESPOR – ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – BB Erzurumspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ÜMRANİYESPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – BB Erzurumspor maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Emrah Ünal yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Fatih Tokail görev alacak.