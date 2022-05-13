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Spor Toto 1.Lig: Ümraniyespor - Denizlispor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 37. hafta maçında Ümraniyespor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Peki Ümraniyespor- Denizlispor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Ümraniyespor - Denizlispor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Denizlispor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Ümraniyespor– Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG: ÜMRANİYESPOR– DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki Ümraniyespor- Denizlispor maçı 14 Mayıs  2022 Cumartesi günü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi  hakem Ali Palabıyık yönetecek yönetecek. Palabıyık'ın  yardımcılıklarını Serkan Olguncan  ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten  şifreli olarak izlenebilecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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