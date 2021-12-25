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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – Gençlerbirliği maçı canlı izle | Ümraniyespor – Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’in 19.haftasında Menemenspor ile Bursaspor'un karşı karşıya geldiği mücadeleyi izlemek isteyenler için Ümraniyespor – Gençlerbirliği maçı canlı izle | Ümraniyespor – Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – Gençlerbirliği maçı canlı izle | Ümraniyespor – Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Ümraniyespor – Gençlerbirliği maçı canlı izle | Ümraniyespor – Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ÜMRANİYESPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Menemenspor ile Bursaspor arasında oynanan maç, 26 Aralık 2021 Pazar günü Ümraniye Stadyumu’nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Faruk Turtay yönetiyor. Turtay'ın yardımcılıklarını ise Burak Cansız ve Oğuz Terzi yapıyor.

ÜMRANİYESPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE 

ÜMRANİYESPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Menemenspor ile Bursaspor arasında oynanan maç, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli, TRT Spor’dan şifresiz olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÜMRANİYESPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÜMRANİYESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LERİ

Tayfun Altuntaş
Editör
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