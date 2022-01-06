Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı 19. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ümraniyespor ile Kocaelispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Ümraniyespor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ÜMRANİYESPOR – KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – Kocaelispor maçı, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ÜMRANİYESPOR – KOCAELİSPOR MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – Kocaelispor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ÜMRANİYESPOR – KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – Kocaelispor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Ko'un yardımcılıklarını Murat Şener ve Murat Temel yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Adem Cinek görev alacak.