Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor– Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Samsunspor ile Menemenspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Samsunspor – Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: ÜMRANİYESPOR – MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor– Menemenspor maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO 1. LİG: ÜMRANİYESPOR – MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor– Menemenspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO 1. LİG: ÜMRANİYESPOR – MENEMENSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor– Menemenspor maçını hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Sinan Özcan görev alacak.