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Spor Toto 1.Lig: Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig: Ümraniyespor- MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Ümraniyespor  ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Ümraniyespor– MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG: ÜMRANİYESPOR – MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maç, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Ümraniye Hekim Başı Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Baran Eraslan ve A. Alp yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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