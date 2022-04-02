Spor Toto 1.Lig: Altınordu- Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de futbol heyecanı 30.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Altınordu ile Adanaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Altınordu– Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: ALTINORDU – ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Altınordu ile Adanaspor arasında oynanacak maç, 03 Nisan 2022 Pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Ö. Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Ogün Kamacı yapacak.

Zorlu mücadele TRT Türk kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Türk, Digiturk 61, D Smart 106, Kablo TV 106, Tivibu 46, Tele Dünya 67. kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.