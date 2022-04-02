Spor Toto 1.Lig: Balıkesirspor - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de futbol heyecanı 30.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Balıkesirspor– Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: BALIKESİRSPOR – BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Balıkesirspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor arasında oynanacak maç, 03 Nisan 2022 Pazar günü Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Can Cengiz yönetecek. Cengiz'in yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Murat Temel yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.