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Spor Toto 1.Lig:Balıkesirspor - Menemenspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 32. hafta maçında Balıkesirspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Balıkesirspor - Menemenspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig:Balıkesirspor - Menemenspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Balıkesirspor  ile Menemenspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Balıkesirspor – Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG: BALIKESİRSPOR– MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Balıkesirspor ile Menemenspor arasında oynanacak maç, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Özyemişçioğlu'nun yardımcılıklarını Ferdi Karadoruk ve M. Şahan Yılmaz  yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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