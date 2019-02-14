Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor





İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı yarın oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak.

Şanlıurfa GAP Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 22. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP)

16 Şubat Cumartesi:

13.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Altay-Boluspor (İzmir Atatürk)

17 Şubat Pazar:

16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)

16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)

19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor (Zafer)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

18 Şubat Pazartesi:

19.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)

Kaynak: AA