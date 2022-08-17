Spor Toto 1.Lig:Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 2.hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Denizlispor -Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Spor Toto 1.Lig:Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 2.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Denizlispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Denizlispor – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: DENİZLİSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 2.haftasındakiDenizlispor - Çaykur Rizespor maçı 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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