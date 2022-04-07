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Spor Toto 1.Lig:Denizlispor - Tuzlaspor   maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Denizlispor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Denizlispor - Tuzlaspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig:Denizlispor - Tuzlaspor   maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Denizlispor  ile Tuzlaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Denizlispor – Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG: DENİZLİSPOR – TUZLASPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Denizlispor ile Tuzlaspor arasında oynanacak maç, 10 Nisan 2022 Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Adem Cinek yönetecek. Cinek'in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Suat Güz Demir yapacak.

Zorlu mücadele TRT Türk kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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