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Spor Toto 1.Lig:İstanbulspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig'in 32. hafta maçında İstanbulspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. İstanbulspor -Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig:İstanbulspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda İstanbulspor  ile Bursaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda İstanbulspor – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO 1 LİG: İSTANBULSPOR– BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında İstanbulspor ile Bursaspor arasındaki maç, 15 Nisan 2022 Cuma günü Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Emrah Ünal  yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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