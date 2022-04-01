Spor Toto 1.Lig: Keçiörengücü - Bursaspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 30.hafta oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda Keçiörengücü ile Bursaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Keçiörengücü – Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1 LİG: KEÇİÖRENGÜCÜ – BURSASPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Keçiörengücü ile Bursaspor arasında oynanacak maç, 02 Nisan 2022 Cumartesi günü Aktepe Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Şahan Yılmaz ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.